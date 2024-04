Werner promete linha dura em Mirantes de Periperi | A TARDE

O secretário estadual de Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, prometeu, nesta segunda-feira, 15, linha dura no combate ao crime organizado na região de Mirantes de Periperi.

Nos últimos dias, o bairro localizado o Subúrbio Ferroviário tem sido palco de ações violentas de organizações criminosas.

“Assim que tomei conhecimento do que aconteceu no bairro, nós encaminhamos o recurso de policiamento, tanto com a polícia especializada, tanto com o ocupamento aéreo”, começou o secretário.

“Realizamos diversas operações ao longo desses dias, inclusive ontem, apreendemos mais um fuzil, 18 fuzis apreendidos ao longo deste ano, apreendemos arma de fogo, drogas, reforçamos o policiamento. Lógico que essa parte dessas viaturas irão para aquela área também para reforçar o patrulhamento daquela área. E é bom que se diga, nós estamos com investigação, a Polícia Civil também já esteve no local e a gente vai ficar de forma ininterrupta no local até tivermos a garantia de que a situação está controlada”, disparou Werner, que completou.

“Nós vamos continuar fazendo o enfrentamento às facções do Estado da Bahia que vocês estão acostumados, estão vendo que são os responsáveis da violência, elas aterrorizam e a gente não vai deixar que o Estado seja subjugado por qualquer facção. Vamos continuar firmes, fortes nesse enfrentamento diário”, finalizou o titular da SSP.