“Estamos nas últimas tratativas”, diz Jerônimo sobre as bodycams | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) adiantou, na manhã desta segunda-feira, 15, que já está nos processos finais para a implantação das câmeras corporais nos uniformes de policiais militares do estado.

“Estamos nas últimas tratativas. Conversei hoje pela manhã com o secretário Marcelo [Werner], com o Comandante Geral da PM e estou me precavendo muito, evitando dar datas, mas espero que a gente possa nos próximos dias dar o anúncio, nem que seja com uma quantidade para uma fase de teste, para que a gente possa ver que companhia nós vamos utilizar. [...] Espero nos próximos dias a gente já possa anunciar”, disse durante evento de entrega de viaturas, helicóptero e equipamentos para a PM e Corpo de Bombeiros,na Lagoa do Abaeté.

As primeiras bodycams foram entregues ao governo da Bahia em janeiro. Na ocasião, 200 equipamentos foram doados pelo Ministério da Justiça à gestão estadual baiana. Outras 1.100 câmeras estavam previstas para chegar ao estado até este mês de março, em decorrência de uma compra realizada pela administração de Jerônimo.

A previsão é que, até o final do ano, 3.300 câmeras corporais estejam à disposição da Polícia Militar da Bahia, a maioria delas adquiridas, via licitação, junto à Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, por um valor total de R$ 23 milhões.

Em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), Jerônimo havia informado que as câmeras que já chegaram estão em período de testes, incluindo o cumprimento de requisitos pedidos pelo Ministério da Justiça, como a elaboração de relatórios.

“As câmeras, tanto as que nós licitamos quanto as que o Ministério da Justiça nos ofereceu, elas já estão em fase de teste. Inclusive com a exigência, de quem nos doou, de relatórios. Então, nós estamos adequando isso. Eu espero que a gente possa, nos próximos dias, estar fazendo o teste de uso. A quantidade não é cobertura geral. Nós vamos, inicialmente, selecionar públicos policiais para que a câmara possa nos ajudar a entender o funcionamento dela e como ela pode ser mais eficaz na segurança pública”, concluiu o governador.