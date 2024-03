Câmeras para fardas policiais estão em período de testes, diz Jerônimo | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta quarta-feira, 13, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), que as câmeras corporais, adquiridas pelo governo da Bahia para colocar nos uniformes de policiais militares do estado, estão em período de testes.

Em coletiva à imprensa após a cerimônia de entrega do projeto de lei do programa “Bahia Pela Paz”, o gestor estadual justificou que as chamadas “bodycams” ainda não foram implantadas devido a questões legais e disse que não dará um novo prazo para a implementação do equipamento.

“Eu me comprometi, inclusive, com a Secom [Secretaria Estadual de Comunicação] e com vocês, que eu não vou ficar dando datas. Porque eu disse que tinha a intenção de que, as câmeras nas fardas, os policiais recebessem antes do Carnaval. Não deu certo. Por quê? Porque nós seguimos a lei. Nós não estamos fazendo nada de forma equivocada. E não vamos burlar nada”, explicou o governador.

As primeiras bodycams foram entregues ao governo da Bahia em janeiro. Na ocasião, 200 equipamentos foram doados pelo Ministério da Justiça à gestão estadual baiana. Outras 1.100 câmeras estavam previstas para chegar ao estado até este mês de março, em decorrência de uma compra realizada pela administração de Jerônimo.

A previsão é que, até o final do ano, 3.300 câmeras corporais estejam à disposição da Polícia Militar da Bahia, a maioria delas adquiridas, via licitação, junto à Advanta Sistema de Telecomunicações e Serviços de Informática, por um valor total de R$ 23 milhões.

Governador Jerônimo Rodrigues deu entrevista à imprensa após a entrega do projeto "Bahia Pela Paz", na Alba | Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

De acordo com Jerônimo, as câmeras que já chegaram estão em período de testes, incluindo o cumprimento de requisitos pedidos pelo Ministério da Justiça, como a elaboração de relatórios.



“As câmeras, tanto as que nós licitamos quanto as que o Ministério da Justiça nos ofereceu, elas já estão em fase de teste. Inclusive com a exigência, de quem nos doou, de relatórios. Então, nós estamos adequando isso. Eu espero que a gente possa, nos próximos dias, estar fazendo o teste de uso. A quantidade não é cobertura geral. Nós vamos, inicialmente, selecionar públicos policiais para que a câmara possa nos ajudar a entender o funcionamento dela e como ela pode ser mais eficaz na segurança pública”, concluiu o governador.