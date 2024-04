Policial do BOPE baleado durante operação em Periperi recebe alta | A TARDE

O soldada da Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar da Bahia (BOPE), Rafael Santos Andrade, baleado durante operação em Periperi, já recebeu alta médica e passa bem. A informação foi dada pela PMBA, na manhã desta quarta-feira, 17.

O PM havia sido baleado na noite de terça-feira, 16, durante uma operação do Bope na Rua Daniel, no bairro de Periperi, em Subúrbio Ferroviário de Salvador, quando foi baleado na perna. Em seguida, ele foi socorrido para uma unidade hospitalar.

Onda de violência na região

A onda de violência na região já dura uma semana por causa de uma intensa disputa entre as facções Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM).

Duas pessoas já morreram em Mirantes de Periperi por conta da situação da região. Além disso, uma cabeça foi encontrada em um lata de tinta nesta segunda-feira, 15, e o corpo foi achado caído em via pública e com sinais de tortura nesta terça, 16. A suspeita é de que, nesse caso, o homem fazia parte do tráfico.