Suspeito de estuprar mulher no Carnaval já foi condenado por roubo | A TARDE

O homem preso na tarde da última quarta-feira, 27, sob a suspeita de ter estuprado uma turista após a saída do circuito do Carnaval, na noite do dia 13, é velho conhecido da polícia e acumula diversas passagens pelo crime de furto e roubo, além de uma condenação com a pena de seis anos, dois meses e vinte dias, pela mesma prática. O trânsito em julgado aconteceu em 2018.

Alysson dos Santos Silva possuia até condenação de mais de seis anos de prisão | Foto: Reprodução

Segundo apurações do Portal A TARDE, o homem foi identificado pelo nome de Alysson dos Santos Silva. Ele atuou como mototaxista no entorno do circuito Dodô e foi o responsável por conduzi-la até um motel, onde, de acordo com as investigações, violentou a vítima.



O mandado de prisão preventiva foi cumprido por equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam).