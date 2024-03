Suspeito de estuprar turista na saída do carnaval é preso | A TARDE

Equipes da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) cumpriram, na tarde desta quarta-feira, 28, um mandado de prisão preventiva contra um homem suspeito de estuprar uma turista, após a saída do circuito do Carnaval, na noite do último dia 13. Ele atuou como mototaxista no entorno do circuito Dodô e foi o responsável por conduzi-la até um motel, onde, de acordo com as investigações, violentou a vítima.

>> Polícia identifica suspeitos de estuprar 3 mulheres durante o Carnaval

Desde que tomou conhecimento do acontecido, a Deam iniciou diligências para apurar o caso com celeridade e, simultaneamente, ofereceu o acolhimento da rede de apoio interdisciplinar da unidade. Durante os primeiros procedimentos e exames médicos, a equipe – composta, inclusive, pela delegada que apura o caso – a acompanhou pessoalmente.

O homem passará pelos exames de lesões corporais de praxe e, em seguida, ficará preso à disposição do Poder Judiciário.

No carnaval deste ano, foram três casos de estupro registrados nos dias de folia na capital baiana

>>Mulher é vítima de estupro coletivo no carnaval de Salvador