Suspeito de furtar cadela em Salvador devolve animal: "Não sou ladrão"

Um homem suspeito de roubar uma cadela da raça shih tzu decidiu devolver o animal para a dona após repercurssão do caso. Imagens mostram o momento em que o mototaxista se aproxima, brinca com o animal e, em seguida, o leva. O homem, que preferiu não se identificar, no entanto, negou o roubo e explicou ao Portal A TARDE que a situação não passou de um "mal-entendido".

"Eu rodo por aplicativo e fui buscar uma passageira na rua onde a cachorra estava, só que a passageira não chegou e quando eu cancelei a corrida, percebi que a cachorra estava sozinha. Eu fiz a volta peguei ela saí do sol. Fiquei esperando para ver se ia aparecer alguém, mas não apareceu. Foi aí que eu decidi leva-la para cuidar da cadela. Em nenhum momento eu roubei ou pegei para vender, eu só pensei que era um animal abandonado. Eu não tinha como sair batendo de porta em porta, mas levei na intenção de cuidar. Comprei comida, cuidei, meus filhos e minha epsosa amaram, mas eu disse que se surgisse alguém procurando, eu ia devolver, como aconteceu agora. Vi a reportagem na TV e logo voltei na rua para avisar a dona que ela estava comigo", contou.

Mayla, como é chamada a cadela, foi levada na última sexta-feira, 7, na rua Alameda Tamoio, em Brotas. Com o sumiço, a dona da cadela, Débora Santana, iniciou as buscas e solicitou imagens. Ao ver a ação, ela passou a compartilhar o ocorrido com os amigos e a imprensa. No desespero, ela repassou o caso como se tivesse ocorrido um "furto".

"Ela saiu por um descuido com a porta, que estava aberta. Quando eu notei o sumiço, me desesperei, pedi ajuda de todos, fiquei três dias sem comer, me sentindo muito triste, sem dormir. Os vizinhos me ajudaram e quando eu vi as imagens, achei que ela tinha sido roubada. Eu estava muito triste com a ausência dela, porque Mayla sempre estava me trazendo alegria, estava muito feliz com ela. Achei que tinha sido um furto, mas na verdade, foi uma mal-entendido mesmo. Após o compartilhamento na imprensa, o rapaz veio traze-la. Ele é trabalhador e cuidou muito de Mayla. Vi os vídeos dele a alimentado, dos filhos dele brincando com ela, ela sendo muito bem cuidada. Sou muito grata por isso e me desculpa pelo mal-entendido", contou em conversa com o Portal A TARDE.



Saudade de Mayla

Os três dias que Maila ficou com o mototaxista, ele cuidou da cadela com alimentação, banho e amor. Segundo ele, os filhos a esposa logo se apegaram ao animal. Em imagens enviadas, é possível ver o animal sendo alimentado e as rações compradas para Mayla.

"Parece que já vivemos anos juntos. Eu chegava em casa, era uma alegria. Meus filhos brincam o tempo todo com ela. Um deles até já chorou porque não vai mais poder ficar com Mayla. Mas como eu disse, não sou ladrão. Apenas peguei para cuidar e ela estava sendo muito bem tratada e amada, mesmo com pouco tempo com a gente. Vamos sentir saudade, mas entendo que ela tem outro dono".