Suspeito de homicídio em show de arrocha pode ser solto nesta segunda

O suspeito de matar um homem com golpes de faca na saída de um show de Arrocha no Parque de Exposições, em Salvador, pode ser solto nesta segunda-feira, 7. A ocorrência foi registrada na madrugada de domingo, 6.

A vítima da ocorrência foi identificada como Uanderson Santana Santos, de 26 anos. O autor do ataque foi preso pouco depois do crime, nas imediações do local do show, e a faca utilizada no homicídio foi apreendida. Ele passará por audiência de custódia nesta segunda-feira e pode ser liberado.

Informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) apontam que Uanderson e o suspeito teriam se desentendido durante o show. Após ser retirado do evento, o autor do ataque teria ido em casa pegar uma faca e ficou aguardando a vítima na saída do Parque de Exposições. Populares registraram a movimentação após a confusão (veja o vídeo abaixo).

No momento da prisão, um policial acabou ferido ao ser atingido por uma garrafa atirada pela companheira da vítima, na tentativa de atingir o custodiado. Na ocasião, ela também foi contida e levada para a delegacia, onde foi autuada pelo crime de lesão corporal.

Vídeo:

Reprodução | Redes Sociais