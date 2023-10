Suspeito de liderar facção no Subúrbio morre em confronto com a PM | A TARDE

Um homem apontado como líder de uma facção criminosa morreu durante confronto com policiais militares da Rondesp BTS, em Santa Luzia do Lobato, no Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Conforme as informações policiais, o suspeito estava portando uma submetralhadora calibre 9mm e drogas. Durante a abordagem, ele teria disparado contra as guarnições e foi atingido na troca de tiros. Em seguida foi socorrido ao Hospital Geral Ernesto Simões Filho, mas não resistiu.

Apesar de não ter a identificação formal, o homem era conhecido como "Curinga". Com ele foram apreendidas uma submetralhadora, uma carabina, munições e drogas.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).