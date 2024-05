Suspeito de matar enfermeira em Salvador é preso em Feira de Santana | A TARDE

O homem suspeito de matar uma enfermeira com 41 golpes de faca, no bairro de Águas Claras, em Salvador, foi preso na manhã desta terça-feira, 30, em Feira de Santana.



Segundo informações da polícia, o mandado de prisão temporária contra Júlio César Lima, de 46 anos, foi cumprido por uma equipe do CATTI SERTÃO de Feira de Santana. Ele segue custodiado no Complexo Policial do Sobradinho, à disposição da Justiça.



O crime ocorreu na última quinta-feira, 25, no interior da casa onde morava a vítima, identificada como Tatiana Santana, de 41 anos. Ela chegou a ser levada para a emergência de uma unidade de saúde,mas não resistiu. Tatiana deixa dois filhos menores de idade.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o irmão de Tatiana, Miguel Santana, disse que Júlio César ameaçava separá-la dos filhos por não aceitar o fim do relacionamento.



“Ele não queria aceitar o fim do relacionamento esse tempo todo. Ameaçava os filhos, dizendo que ela não ia mais ver eles. Minha irmã, para não entrar em confronto, deixava com ele. Ela ficava encurralada. Ficava falando para mim 'não sei como vou sair dessa situação’", desabafou Miguel.



Segundo ele, Tatiana e Júlio César tiveram um relacionamento de 12 anos, mas não estavam mais juntos há cerca de cinco anos. Ele contou que Tatiana estava construindo uma nova casa para morar, para que não precisasse mais visitar Júlio por causa dos filhos.



"A mãe estava viva para esses meninos. Ela só ia na casa dele [suspeito] de dia, para ver os meninos e às vezes ficava lá. Muitas vezes os meninos precisavam ficar com ele porque ela trabalhava à noite. Ela tinha feito a casa dela, estava toda feliz, só faltava o piso para sair desse sufoco de ser humilhada", diz.