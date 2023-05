Suspeito de matar ex-namorada no bairro do IAPI é preso

O homem suspeito de ter matado a ex-namorada, uma mulher identificada como Carla dos Santos Nunes, de 27 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira, 29, pela Polícia Civil.

Adelson dos Santos Oliveira teve o mandado de prisão temporária cumprido pelo crime de feminicídio, no bairro da Paz, em Salvador, após ser localizado por policiais militares enquanto se escondia na casa de parentes. A prisão foi registrada na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter).

O corpo de Carla foi encontrado na última sexta-feira, 26, em via pública na Rua Elmano Silveira Castro, no bairro do IAPI, também em Salvador. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encontrada com perfurações provocadas por arma de fogo.

O casal ficou junto por cerca de sete anos. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido após o suspeito não aceitar o final do relacionamento.