Suspeito de matar homem com golpes de marreta é liberado da delegacia | A TARDE

O principal suspeito de ter matado o carreteiro Ruben Carlos Barbosa Junior, de 33 anos, com golpes de marreta se apresentou na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e foi liberado. O homem, que era o ex-companheiro da sogra da vítima, estava na unidade policial na presença de um advogada e negou o crime.

Ruben Carlos foi morto com golpes de marreta enquanto dormia no imóvel da família no Jardim Nova Esperança, bairro da periferia de Salvador. O crime aconteceu a noite da segunda-feira, 12. De acordo com um familiar, que prefere ter identidade preservada, o filho de 4 anos de Rubens foi quem encontrou o corpo do pai sem vida.

Ainda de acordo com a fonte do Portal A Tarde, momentos antes da morte, o suspeito foi visto no local do crime. A motivação para o assassinato teria sido por vingança. Ruben teria defendido a esposa de agressões e ameaças feitas pelo suspeito quando ele ainda mantinha um relacionamento com sogra.

Na noite do crime, o homem tentou reatar o relacionamento, mas não conseguiu. Ao deixar a casa da ex-mulher, ele teria entrado no imóvel onde Ruben estava dormindo, pegou uma marreta e terminou cometendo o homicídio. Ele foi visto deixando o local correndo.

O suspeito se presentou na tarde de quarta-feira, 14, prestou depoimento por três horas e terminou sendo liberado. O caso está sendo investigado pelo DHPP. Ruben Carlos deixa 3 filhos.