Suspeito de matar homem encontrado em isopor na Barra é preso

Um homem suspeito de envolvimento na morte de Uziel Silva da Hora, de 39 anos, cujo corpo foi encontrado dentro de um isopor, na Barra, foi preso na manhã desta segunda-feira, 31, naquele bairro, por investigadores da 1ª Delegacia de Homicídios (DH/Atlântico).

Segundo as informações da Polícia Civil, diligências realizadas desde o momento do crime, ocorrido no domingo (30), apontam a relação com o tráfico de drogas como a motivação do homicídio. “Apuramos que a vítima, moradora do Calabar, foi morta dentro de uma residência na Barra e o corpo foi colocado na lixeira, no Porto”, informou a titular da 1ª DH/Atlântico, delegada Zaira Pimentel.

O suspeito foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para esclarecer as circunstâncias do crime. “Equipes estão em campo para identificar e localizar outros envolvidos na morte de Uziel, que já tinha passagens por furto, roubo e receptação”, acrescentou a delegada.