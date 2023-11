Suspeito de matar homem que fingia ser policial é preso em Salvador | A TARDE

Um homem, identificado Fabrício Carlos Pereira Vieira, foi preso pela Polícia Civil, na tarde desta quarta-feira, 29, por suspeita de ser o autor do homicídio de Amilton Mendes de Araújo, no dia 18 de novembro, na avenida Joana Angélica, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a vítima, que era conhecida como 'Cabo Amilton', se apresentava como policial militar da reserva. No entanto, segundo informações, ele nunca pertenceu a corporação.

Fabrício estava com mandado de prisão em aberto e foi levado para a sede da Polinter, nos Barris. Ele também é suspeito de ter praticado diversos assaltos na região do Centro da cidade.

Em 2015, ele havia sido preso por praticar assaltos no bairro de Santo Antônio Além do Carmo, no Pelourinho. Na ocasião, o suspeito foi conduzido em posse de uma arma de fogo e também uma faca do tipo peixeira.