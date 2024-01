Suspeito de matar PM em operação no IAPI confessou o crime; saiba mais | A TARDE

O suspeito de matar o agente da Polícia Militar, Guilherme Alves Pinheiro, na noite de terça-feira, 3, também foi baleado durante a operação em localidade conhecida como Bem Amado, no bairro do IAPI, em Salvador.

Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, o indivíduo foi identificado como Adailton Sousa dos Santos. Após ser atingido pelo disparo, ele foi encaminhado ao Hospital Geral do Estado (HGE), na Avenida Vasco da Gama.

Ainda de acordo com apuração da reportagem, o suspeito chegou a confessar que teria atirado contra a viatura da Polícia Militar (PM-BA) durante as incursões.

Adailton ainda será ouvido pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil, que segue investigando o caso.

Por meio de nota, a Polícia Militar (PM-BA) lamentou a morte do agente Guilherme Alves Pinheiro e enfatizou que "o policiamento foi reforçado no local com unidades táticas e especializadas para identificar e prender os suspeitos".