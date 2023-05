Suspeito de participação na morte de segurança no Itaigara é preso

Um homem suspeito de ter participado da morte do segurança Jucelando Macedo Silva, de 44 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 24, no Nordeste de Amaralina, em Salvador.



Segundo a polícia, o homem, que é conhecido pela atuação em crimes contra o patrimônio, foi localizado na Travessa Emídio Pinho, com diversos equipamentos hospitalares, quatro relógios, quatro chaves de veículos, uma motocicleta e a quantia em dinheiro de R$ 9.135.



A morte de Jucelano aconteceu em outubro do ano passado, no bairro do Itaigara, em Salvador.

De acordo com a polícia, o suspeito será autuado em flagrante pelo crime de receptação e interrogado a respeito de seu envolvimento no crime de 2022. As investigações também apontam que ele tem atuação em roubo de veículos na região da Pituba.

Após passar por exames de lesões corporais, o homem ficará à disposição do Poder Judiciário.