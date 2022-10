Vídeo mostra momento em que segurança é morto no Itaigara

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra a troca de tiros com assaltantes que deixou um segurança de uma empresa privada morto e outro ferido no bairro do Itaigara, área nobre de Salvador. Assista abaixo:

null Divulgação

O crime aconteceu por volta das 14h do sábado, 8. Imagens da câmera de segurança capturaram o momento em que os dois seguranças correm para trás de um poste, na tentativa de se proteger. Um dos seguranças, chega no local se arrastando. Nas imagens é possível identificar o momento que os assaltantes se aproximam em um carro e um deles atinge os seguranças. A ação durou menos de 3 minutos.

A vítima que ficou ferida foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem. O corpo do segurança que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), e, depois levado para o Cemitério Campo Santo, onde foi enterrado no final da tarde deste domingo.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os dois criminosos estariam tentando assaltar pedestres, quando foram abordados pelos seguranças. Equipes das polícias Militar e Civil realizaram buscas com objetivo de capturar os criminosos. Até o momento, ninguém foi preso.