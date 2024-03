Suspeito de roubar ônibus é preso no Bom Juá | A TARDE

A Polícia Militar (PM) localizou e prendeu um homem que possuía um mandado de prisão em aberto na última sexta-feira, 16. Segundo a corporação, ele é suspeito de roubo a coletivo e foi preso por agentes do Batalhão Gêmeos no bairro de Bom Juá, em Salvador.

De acordo com a PM, os policiais realizavam patrulhamento na BR-324, nas proximidades da Estação Bom Juá, quando perceberam homens armados praticando assalto a um coletivo.



Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos teriam efetuado disparos contra os agentes e fugiram em direção à ladeira do Arraial do Retiro. A guarnição acompanhou os homens e percebeu que um deles havia invadido uma casa.



Ainda segundo a PM, com a autorização do proprietário do imóvel, os policiais militares entraram na residência e prenderam o homem. Com ele, foram apreendidos a réplica de uma pistola, nove aparelhos celulares, 32 porções de maconha e 28 pinos de cocaína.



Todo material apreendido foi encaminhado ao órgão competente para as medidas cabíveis.