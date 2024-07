Suspeito de roubos em praças de pedágio é preso em Simões Filho

- Foto: Divulgação/Polícia Militar

Um homem suspeito de cometer constantes roubos em praças de pedágio do CIA-Aeroporto e BR-324 foi preso na tarde de quinta-feira, em Simões Filho, cidade da região metropolitana de Salvador.



De acordo com informações da Polícia Militar (PM), agentes do Batalhão Apolo realizavam rondas, quando receberam informações da localização do suspeito.



De posse das informações, os PMs conseguiram localizar o indivíduo, que estava em um conjunto habitacional do CIA II, na Rua Vila Lobos, em Simões Filho.



Ainda segundo a PM, o suspeito foi detido e encaminhado à 12ª Delegacia Territorial (12ª DT), onde a ocorrência foi registrada.