Suspeito de tráfico de drogas é preso em flagrante no Alto da Ondina | A TARDE

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro do Alto da Ondina, em Salvador. O caso aconteceu na noite de sexta-feira, 29.

Segundo as informações da PM, policiais militares da 12ª CIPM com apoio da 41ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência envolvendo perturbação do sossego e tráfico de drogas, na Rua Capitão Aristeu. Ao chegarem, os pms visualizaram um homem que, ao avistar as guarnições, tentou fugir.

Durante a tentativa de fuga, ele saiu dispensando uma porção de cocaína e maconha em sacos plásticos. O suspeito foi conduzido para Central de Flagrantes juntamente com o material apreendido para registro de ocorrência.