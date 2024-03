Suspeito de tráfico é preso pela polícia no sudoeste da Bahia | A TARDE

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de drogas, na noite deste domingo, 3, no município de Novo Horizonte, na região sudoeste da Bahia.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes realizavam patrulhamento na região, quando se depararam com um grupo de homens que tentaram fugir após avistar os militares.

Mesmo com a tentativa, um deles foi alcançado e abordado. Com o suspeito, foram encontrados dinheiro em espécie, 144 porções de maconha, 48 de cocaína e 24 recipientes contendo pedras de crack.

O indivíduo foi encaminhado, juntamente com todo o material apreendido, para a Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.