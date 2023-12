Suspeito de tráfico e roubo é preso no Centro Histórico | A TARDE

A Polícia Civil do Estado da Bahia cumpriu, na tarde desta quinta-feira, 7, mandados de busca e apreensão no combate a crimes contra o patrimônio no Pelourinho. A Operação Centro Seguro é de responsabilidade do Departamento de Investigações Criminais (Deic), por meio da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Os policiais localizaram um suspeito dotado de quatro celulares, um rádio comunicador, uma faca, uma máscara, uma balança de precisão, duas porções de maconha e materiais destinados ao acondicionamento de drogas. O indivíduo é suspeito de assaltos e tráfico de entorpecentes na região do Centro Histórico.

Os levantamentos investigativos e preventivos realizados nesta quinta são resultado de informações do Disque-Denúncia e das investigações da Deltur e demais unidades do Deic.