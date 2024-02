Suspeito é detido pela PM com veículo roubado na Suburbana | A TARDE

Na tarde de sábado, 27, policiais militares da 14ª CIPM recuperaram um veículo roubado e detiveram um homem na Avenida Afrânio Peixoto, a Suburbana, no bairro de Plataforma.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados, sobre um automóvel roubado no bairro do Bomfim. Diante do informe, militares intensificaram as rondas na região da Suburbana e visualizaram um carro com as mesmas características, e após solicitar a parada, o condutor evadiu em alta velocidade.



Durante o acompanhamento, o veículo colidiu em uma arvore, foi realizada a abordagem e após a consulta, constatado que se tratava de um carro roubado. Com o suspeito foram encontrados a chave do veículo recuperado, um aparelho celular, uma sacola de roupa e equipamentos funcionais para a prática de atividade física.

O suspeito e o automóvel recuperado foram encaminhados à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.