Suspeito morre ao trocar tiros com PMs durante paredão em Amaralina | A TARDE

Um suspeito de tráfico morreu durante um confronto com policiais militares da 40ª CIPM em uma festa paredão, na rua Mestre Bimba, no bairro do Nordeste de Amaralina, na madrugada desta sexta-feira, 22.

Os policiais avistaram o grupo de suspeitos armados realizando disparos em via pública. Ao visualizarem os militares, os homens fugiram e continuaram atirando.

Durante o confronto, o suspeito foi encontrado caído no chão e socorrido para o Hospital Geral do Estado, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM, “XD”, vulgo do suspeito, está envolvido na morte de um vigilante em dezembro de 2023.



Com ele, foi apreendido um revólver calibre 38 e quatro pacotes de drogas, sendo dois de cocaína e dois de maconha. A ocorrência foi registrada no DHPP.