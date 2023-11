Suspeito morre após troca de tiros com a polícia em Nova Brasília | A TARDE

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto em confronto com a Polícia Militar (PM-BA), na madrugada desta quarta-feira, 22, no bairro de Nova Brasília, em Salvador.

Informações preliminares apontaram que as equipes policiais teriam recebido a informação de que uma moto - modelo Yamaha/XTZ 250 Lander - havia sido roubada e o rastreamento GPS apontava para a Travessa Santa Efigênia.

Após chegarem no local indicado, os agentes se depararam com indivíduos armados em duas motocicletas, que efetuaram disparos contra as guarnições após perceberem a aproximação dos policiais e houve confronto.

Durante a troca de tiros, um dos suspeitos foi baleado e encaminhado para o Hospital Geral Roberto Santos, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais indivíduos escaparam.

Com o criminoso, foi encontrado um revólver calibre .32 com cinco cartuchos e uma motocicleta Honda/CG 160 Fan de cor preta com restrição para furto/roubo.

A motocicleta roubada foi abandonada pelos indivíduos, sendo conduzida e apresentada juntamente com a Honda/CG 160 à Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).