Suspeito morre em confronto da polícia com grupos criminosos rivais

Um homem morreu após um confronto com a polícia com grupos criminosos rivais, na noite de quinta-feira, 14, no bairro de Periperi, em Salvador. Com ele, foram encontrados armas, drogas e materiais usados na venda de drogas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), equipes das Rondas Especiais (Rondesp) Baía de Todos os Santos (BTS) evitaram o confronto entre organizações criminosas rivais, após informações sobre a reunião de homens armados no bairro.

As informações eram de que os homens, encontrados na Rua Paraguari, estavam prestes a atacar um grupo rival. Quando os os policiais chegaram, houve a troca de tiros.

“Eles atiraram e correram em diversos sentidos, mas continuamos as buscas. Revidamos e fomos atrás de outros suspeitos até fecharmos o cerco e encontrarmos um criminoso com uma submetralhadora calibre 9 milímetros”, disse o comandante da Rondesp BTS, tenente-coronel Roberto Araújo.

Um deles foi atingido, foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas não resistiu aos ferimentos. O homem tinha dispensado uma mochila com um revólver de marca Rossi e calibre 38, um carregador e munições de numerações 9mm e 38, 46 trouxinhas de maconha, 38 pedrinhas de crack, 51 pinos e cocaína e uma balança.

A SSP informou que todo o material foi levado para a Corregedoria Geral da Polícia Militar, onde a ocorrência foi registrada.