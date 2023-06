Suspeitos de espancar servidor em Salvador são ouvidos pela polícia

Os suspeitos de empancar o servidor público Ronaldo de Bispo dos Santos, de 55 anos, que morreu logo depois ao ser atropelado por um ônibus intermunicipal, em Salvador, se apresentaram na 11ª Delegacia Territorial (DT/Tancredo Neves) para prestar depoimento. O caso aconteceu na última quinta-feira, 22, na Avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), nas proximidades da Rodoviária. Um vídeo, que circulou pela internet flagrou o momento da agressão. [veja vídeo]

Segundo a Polícia Civil, os dois envolvidos na ocorrência se apresentaram na presença de advogados na segunda-feira, 26, após o período do flagrante. Eles foram liberados em seguida. No depoimento, eles teriam alegado que agrediram o servidor depois que a vítima esbarrou em um dos suspeitos.

Conforme a PC, o motorista do transporte, familiares da vítima e demais testemunhas já foram ouvidos no dia do fato pelo Plantão Metropolitano da Polícia Civil. Outras diligências para a coleta de mais elementos estão sendo realizadas para esclarecer o caso.

null Reprodução