Suspeitos de tráfico mantém família como refém em Salvador | A TARDE

Uma família está sendo mantida como refém no bairro do Engenho Velho de Brotas, em Salvador. O caso teve início na manhã desta segunda-feira, 3.

Segundo as informações iniciais, três homens invadiram o imóvel na Rua Manoel Faustino e estão mantendo uma criança e dois adolescente dentro da casa.



A situação foi transmitida pelas redes sociais. As polícias Civil e Militar estão no local negociando. Os suspeitos pedem a presença de advogados. A mãe de uma das vítimas acompanha as negociações de perto.

Em atualização*

