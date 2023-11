Suspeitos são mortos em confronto com a PM no bairro de São Marcos | A TARDE

Três homens morreram na madrugada desta segunda-feira, 20, durante confronto com a Polícia Militar (PM-BA), em operação realizada no bairro de São Marcos, em Salvador.

Informações preliminares apontam que a situação ocorreu na rua Djalma Sanches e o confronto durou cerca de 30 minutos. Os suspeitos baleados foram encaminhados ao Hospital Eladio Lasserre, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a PM, as equipes foram informadas sobre a presença dos homens armados traficando entorpecentes na região. Com eles, foram apreendidos três revólveres, 51 pinos com cocaína, 40 embalagens com maconha e 55 pedras de crack.

O material apreendido foi apresentado ao DHPP para registro do fato e adoção das medidas cabíveis.