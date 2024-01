Suspeitos são presos com revólver e facão no bairro do Barbalho | A TARDE

Três homens foram presos com armas, na manhã desta quarta-feira, 27, durante cumprimento da Operação Força Total, no bairro do Barbalho, em Salvador.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as apreensões ocorreram na Rua Emídio dos Santos.

As guarnições abordaram um carro e, após a busca pessoal e veicular foram encontrados um revólver Clanero de fabricação argentina, uma faca, quatro aparelhos celulares, documentos, bolsas e pertences diversos.

Todo o material apreendido, o automóvel e os suspeitos foram direcionados à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.