Suspeto de tráfico morre durante confronto com a polícia em Salvador

Um homem suspeito de tráfico de drogas em Salvador foi localizado e morto nesta quarta-feira, 27, no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador. A polícia revela que o rapaz exibia armas e chamava atenção pelas redes sociais. O homem foi encontrado com drogas e uma pistola.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os militares patrulhavam na localidade de Santa Cruz, quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados, na rua Marino da Hora. Os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo e, no revide, o suspeito foi atingido.



Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu. Com ele foram apreendidos uma pistola calibre 40, carregador, munições, 52 porções de cocaína e oito trouxas de maconha.

Ainda segundo as equipes, o homem tinha passagem por tráfico e era irmão de um dos líderes de uma organização criminosa.

A Rondesp Atlântico segue na região à procura de outros integrantes do bando.