Sussuarana recebe 12ª edição da Noite da Beleza Negra neste sábado

Lawá Ferreira, rainha do Noite da Beleza Negra de 2023 - Foto: Divulgação

O concurso Noite da Beleza Negra chega a sua 12ª edição neste sábado, 6, às 19h, no CAPDEVER, na Rua Manoel Bispo, 54, Novo Horizonte/Sussuarana, com entrada gratuita. Candidatos com idade mínima de 12 anos irão competir nas categorias de princesa, príncipe e rainha Odara.

O projeto é realizado pelo Coletivo Negritude Sussuarana em parceria com o Núcleo Artístico de Favelas (NAF), Centro de Direitos Humanos Franco Pellegrini (CEDHU) e Centro de Pastoral Afro Pe. Heitor Frisotti (Cenpah), que formam a Rede Sociocultural de Favelas.

O concurso, que se tornou uma tradição em Sussuarana, tem como objetivo principal valorizar a beleza, cultura e identidade da comunidade negra. Os vencedores terão a oportunidade de representar suas comunidades ao longo de um ano, participando de diversos eventos e atividades que destacam a importância da cultura e história negra.

O evento celebra a resistência do povo negro em Sussuarana, oferecendo visibilidade e reconhecimento para os vencedores do concurso. Além do prestígio, os vencedores poderão receber prêmios que chegam a R$ 5 mil, variando conforme a categoria. Os vencedores do concurso ainda irão participar de um desfile na Caminhada da Consciência Negra em novembro.

A programação prevê dança, música e arte afro-brasileira, com público esperado de 500 pessoas. O corpo de jurados é formado por personalidades do cenário nacional e internacional, como Camila Morena, rainha do bloco Malê Debalê, e o professor de dança da Universidade da Flórida, Augusto Soledade.