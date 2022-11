Sustentabilidade dos hospitais filantrópicos é tema de evento

A Federação das Santas Casas da Bahia realiza na segunda-feira, 21, o V Fórum de Saúde Bahia, e terça-feira, 22, o V Benchmarking FESFBA. com apresentação de cases de sucesso, produzidos por entidades filantrópicas de saúde.

O presidente da Confederação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, Mirocles Véras fará a palestra magna sobre "Modelo de Rede Assistencial Planejada para o Setor Filantrópico de Saúde". Na sessão de abertura, pela primeira vez, participam representantes de Santas Casas do Nordeste: FEMICE(Ceará), FEDERASE (Sergipe) e FEHOSPE (Pernambuco).

Também estarão na mesa de abertura, a secretária estadual da Saúde, Adélia Pinheiro; o presidente do Conselho Estadual de Saúde, Marcos Antonio Sampaio; o presidente da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia (ASHEB), Mauro Adan. O presidente da Frente Parlamentar de Apoio às Santas Casas no Congresso, deputado federal Antonio Brito e a deputada Fabíola Mansur, da Frente Estadual, na Assembleia Legislativa da Bahia.

A presidente da Federação das Santas Casas de Minas Gerais (FEDERASSANTAS), Katia Rocha, participa de mesa-redonda com o tema "Panorama do Novo Marco Regulatório da Filantropia"; À tarde, às 15 horas, a doutora em Saúde Pública Cristian Leal fará uma palestra com o tema “O lixo hospitalar, um grande desafio”.