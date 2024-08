Tartarugas são encontradas mortas nas praias de Itapuã e Piatã

A causa dessas mortes ainda é desconhecida - Foto: Redes Sociais | Reprodução

Duas tartarugas-marinhas foram encontradas mortas nas praias de Itapuã e Piatã, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 22. A causa dessas mortes ainda é desconhecida.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram um dos animais cercados por urubus.

Equipes do Projeto Tamar foram acionadas e banhistas entraram em contato com a prefeitura para fazer a remoção dos animais do local.

