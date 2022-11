Táxi fica destruído após bater em poste na avenida Dom João VI

Um taxista perdeu o controle de seu veículo e se chocou contra um poste localizado na avenida Dom João VI, no bairro de Brotas, em Salvador. A parte frontal do carro de transporte ficou completamente destruído com o impacto da colisão.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 8h da manhã desta terça-feira, 15, na esquina com a rua Rodolfo Pimentel. Por conta do feriado e do baixo fluxo de veículos, o trânsito não foi afetado.

Agentes da Transalvador estão no local e acompanham a ocorrência. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.