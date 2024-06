Taxista e passageiro são executados no bairro de Cidade Nova | A TARDE

O feriado de Corpus Christi ficou marcado por um episódio sangrento no bairro da Cidade Nova, em Salvador. Um taxista, identificado como José Carlos dos Santos Júnior, e um passageiro, foram executados a tiros, na Rua 1º de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 30.

Informações iniciais apontam que o dono do taxi foi alvejado pelos disparos ainda dentro do veículo. O outro homem, que estava no banco do passageiro, tentou escapar, mas foi alcançado pelos criminosos.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes da 37ª CIPM "foram acionados e, ao chegarem, encontraram dois indivíduos atingidos por tiros, que tiveram os óbitos constatados pelo Samu, no local".

Os soldados acionaram o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para a realização da Perícia. A autoria e motivação do duplo homicídio serão investigadas pela Polícia Civil.



