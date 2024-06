Taxista morre após ser esfaqueado em briga de trânsito no Itaigara

As Polícias Militar e Civil estiveram no local, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) - Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

O taxista Regivaldo dos Santos Santana, de 51 anos, conhecido como "Geni", morreu depois de ser atingido com golpes de faca, na tarde desta terça-feira, 11, após briga por uma vaga de veículo no bairro Itaigara, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 14h, um pouco mais à frente de um centro comercial na Avenida Antônio Carlos Magalhães.

Regivaldo foi atingido por João Rodrigues Barbosa, de 60 anos, também taxista, motivado por um desentendimento no mês passado, segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE. João Rodrigues está foragido.

As Polícias Militar e Civil estiveram no local, além do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O Departamento de Polícia Técnica (DPT) fez a retirada do corpo.

Em entrevista ao Portal A TARDE, a delegada da equipe técnica de investigação, Glória Isabel Ramos, informou que foram emitidas diligências e a equipe da 1ª Delegacia de Homicídios de Salvador realiza investigações para identificar o autor do crime.

Regivaldo deixou quatro filhos | Foto: Arquivo Pessoal

Em entrevista ao Portal A TARDE o perito criminal José Carlos Montenegro confirmou que Genivaldo estava almoçando no momento do ocorrido, quando foi atingido por golpes de faca de mesa no coração:

"Ele foi atingido no interior do veículo ou nas proximidades, mas pela condição interna do carro, tudo indica que ele estava dentro do automóvel. Ele foi encontrado na calçada, o que sugere que houve deslocamento do interior do carro para o local", afirmou o perito criminal.



Regivaldo estava almoçando quando foi atingido | Foto: Felipe Sena | Ag. A TARDE

O irmão de "Geni", Renildo dos Santos Santana, de 50 anos, disse ao Portal A TARDE que os dois discutiram por causa da ordem de carros seguida pelos taxistas, que não foi respeitada por João Rodrigues, o que levou a uma discussão que durou cerca de 30 minutos. Ainda conforme informações do irmão de Regivaldo, após esse episódio, não houveram mais discussões.



“Eu interferi na discussão, mas um taxista [não identificado] chamou o filho dele, e começou outra discussão, dizendo que ia pegar meu irmão”, disse Regivaldo emocionado. Segundo ele, o irmão marcou para começar as corridas às 13h30 desta terça, em um grupo de WhatsApp, em que os taxistas que trabalham no espaço cedido em frente ao prédio comercial, se comunicam.

No entanto, o “guardador de veículos” chamou outro colega que executa a mesma função para avisar que seu irmão tinha sido ferido. “Meu irmão já estava aqui no subsolo morto. Infelizmente hoje ele não vai ser mais taxista, deixou quatro filhos”, disse Renildo.



"Peço a esse taxista que se entregue à polícia para fazer o depoimento dele, explicando o motivo de ter tirado a vida do meu irmão. Tinha necessidade de tirar a vida dele por uma discussão que aconteceu há um mês atrás?", declarou Renildo.