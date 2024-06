Taxista que tirou vida de colega no Itaigara se pronuncia

Suspeito, que também atua na área, deu detalhes do caso - Foto: Reprodução | Grupo de WhatsApp

A morte do taxista Regivaldo dos Santos Santana, no Itaigara, mobilizou a classe desde o início desta semana. Após ser preso nesta sexta-feira, 14, o suspeito, que também atua na área, José Rodrigues Barbosa, deu detalhes do caso.

Inicialmente, um áudio gravado por ele viralizou, onde alegou que não esfaqueou a vítima. Depois de buscas da Polícia, o também taxista se apresentou ao lado de um advogado.

Conforme apurado pelo Portal MASSA!, o homem não sabia que matou o rapaz de início. Além disso, o mesmo taxista mencionou em contato com a delegacia que não lembrava de ter metido a faca no pai de quatro filhos.