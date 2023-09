Taxistas e mototaxistas terão atendimento sem agendamento na Semob

A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), através da Coordenação de Táxi e Transportes Especiais de Salvador (Cotae), oferecerá a partir deste sábado, 2, duas opções de atendimento aos taxistas e mototaxistas de Salvador sem a necessidade de agendamento.

Os profissionais conseguirão realizar exclusivamente serviços de transferência de alvará e substituição de veículos, todos os sábados, das 8h às 14h, por ordem de chegada. Ainda aos sábados, Cotae já recebe condutores e proprietários de veículos que atuam no transporte escolar que podem continuar a buscar serviços sem agendamento prévio.

A medida visa oferecer mais uma opção de atendimento para aqueles profissionais que não tem tempo de buscar os serviços em dias úteis. Para as demais solicitações, será necessário o agendamento através do site agendamentomobilidade.salvador.ba.gov.br. Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. A capital baiana conta com 6.918 alvarás ativos de táxi e 1.175 de mototáxi.