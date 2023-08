Taxistas fazem manifestação na sede da Cotae e reclamam de serviço

Taxistas de Salvador se reuniram na manhã desta quinta-feira, 3, na sede da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), na Av. Vale dos Barris, para protestar contra a burocracia e demora nos serviços na unidade, principalmente em relação aos agendamentos, o que, segundo a categoria, causa um grande prejuízo para os trabalhadores.

"Os taxistas não aguentam mais o descaso, o modo que tem sido tratado. Os taxistas ficam aqui na chuva, buscando um agendamento, se humilhando por vaga. Tamos também a questão do retorno das transferências dos alvarás após a modulação do STF, temos um prazo de apenas menos de dois anos e agora a morosidade para concluir", disse o presidente da Associação Geral dos Taxistas, Denis Paim.

Além da dificuldade nos agendamentos para emissão de crachá e alvarás e da burocracias para documentação, os taxistas ainda reclamam das multas abusivas; exames sem fundamento exigidos para o exercício da profissão; lentidão no processo de inventário, que já acumula mais de mil pessoas em espera, para conseguir transferir o alvará do veículo após o falecimento de um ente querido.

O presidente da AGT cobra uma negociação direta com a Semob para tratar do assunto. "A pauta é de melhoria coletiva. Hoje é um alerta. Se caso a gente não tenha nossos pleitos atendidos e a proposta feita na mesa de forma eficaz, nós vamos até mobilizar na rua para chamar a atenção dos órgãos públicos", completou.

Em nota, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (SEMOB) informou que todos os agendamentos podem ser feitos através do site.

Veja a nota completa:

A Semob informa que todos os agendamentos podem ser feitos através do site agendamentomobilidade.salvador.ba.gov.br, com o objetivo de facilitar o agendamento para os permissionários e trazer mais agilidade ao atendimento. Entre os meses de junho e julho de 2023 foram realizados 5193 agendamentos pelo site Hora Marcada Mobilidade por taxistas. Não foram registradas queixas relacionadas a eventuais dificuldades de acesso. Todos os documentos necessários para cada serviço estão previstos na Lei 9.283/2017, que disciplina o serviço de taxi em Salvador. Com relação às autuações, a pasta segue o que determina a legislação municipal e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A pasta ressalta ainda atualmente estão em andamento na Secretaria cerca de 100 processos referentes a taxi, e destes, 30% são referentes a transferência Causa Mortis. A pasta esclarece ainda que, caso não haja problemas na documentação, a transferência é concluída em até 30 dias. Todos os documentos exigidos para transferências Causa Mortis podem ser encontrados na Lei 9.696/2023, artigo 2.