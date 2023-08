Taxistas fazem paralisação em Salvador nesta quinta-feira

Os taxistas de Salvador anunciaram que vão fazer uma paralisação, nesta quinta-feira,3, com o objetivo de reivindicar as condições de trabalho. Uma mobilização foi convocada pelo presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Denis Paim, a partir das 7h30, na sede da Coordenação de Transportes Especiais (Cotae), na Avenida Vale dos Barris, no Campo Grande, em Salvador.

Dentre as reivindicações estão as dificuldade nos agendamentos, emissão de crachá e alvarás, burocracias para documentação, multas abusivas, exames exigidos para o exercício da profissão.