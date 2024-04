Técnico de enfermagem desaparece após sair do trabalho | A TARDE

Um técnico de enfermagem, identificado como Guilherme Maia Correia Junior, de 27 anos, desapareceu no último sábado, 13, após sair do trabalho, em Salvador. O sumiço do jovem está sendo investigado pela Polícia Civil.

Guilherme Maia tinha saído do plantão de trabalho em uma unidade hospitalar na capital baiana, e segundo informações preliminares, a última vez que foi visto foi na Estação Aeroporto. O jovem morava em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS), e até o momento não retornou para a casa.

Um perfil nas redes sociais, que representa os profissionais de saúde, afirma que os familiares do técnico de enfermagem “estão desesperados por não entender os motivos que estão levando ele a não manter contato [com a família].”

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na 26ª Delegacia Territorial (DT/ Vila de Abrantes), conforme informou a Polícia Civil ao Portal A TARDE.

Veja:

Quem souber do paradeiro da vítima, pode entrar em contato pelo número 181.