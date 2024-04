Tempo chuvoso volta a atingir capital e deve durar até o fim de semana | A TARDE

Depois de um breve período de trégua, as chuvas voltam a cair em Salvador, trazendo cenários que preocupam os moradores. Com isso, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme nas comunidades de Creche (Castelo Branco), Bosque Real (Sete de Abril) e Moscou (Castelo Branco). O período chuvoso permanecer até o fim de semana.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu alerta laranja, indicando perigo devido aos riscos em potencial decorrentes da forte chuva que atinge Salvador e outras cidades baianas desde a madrugada da terça-feira passada. Vários pontos de alagamento foram registrados desde as primeiras horas do dia em ruas e avenidas, como na Centenário e na entrada do Vale do Canela.

De acordo com Sosthenes Macedo, coordenador da Codesal, nas últimas 24 horas, bairros de Salvador como Ondina, Liberdade, Chapada do Rio Vermelho, IAPI, Barbalho, Calçada, Pituba, Brotas e Engenho Velho foram os mais atingidos pelo acúmulo de chuvas.

As previsões apontam para chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhadas por ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há também o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos. A temperatura na cidade varia entre 24ºC e 29ºC. De acordo com informações da Codesal, a chuva é causada por um sistema de baixa pressão associado ao avanço de uma frente fria sobre o Oceano Atlântico.

As chuvas que têm afetado a capital desde o último fim de semana são ocasionadas por um fenômeno meteorológico conhecido como "Cavados". Consiste na formação de correntes de vento no céu e de nuvens de tempestade, resultando em uma área de baixa pressão atmosférica. Segundo a meteorologista Julyane Souza, do Inmet, o "Cavados" é um fenômeno comum no litoral das regiões Sudeste e Nordeste do Brasil, contribuindo para a instabilidade climática nessas áreas. O soteropolitano deve permanecer atento. De acordo com a especialista, “a chuva na capital vai continuar pelo menos até amanhã. Depois deve diminuir um pouco até domingo”, explica.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira