Temporal causa transtornos em Salvador e RMS; veja vídeos | A TARDE

Fortes chuvas atingem Salvador e a Região Metropolitana desde o último domingo. A Defesa Civil da capital baiana (Codesal) emitiu um alerta máximo por causa do acumulado de chuvas acima de 150 milímetros nas últimas 72 horas.

Entre 0h e 7h desta segunda, Salvador registrou ao menos nove deslizamentos de terra, cinco deles na região do centro. Segundo os dados, os bairros de Pernambués Mata Escura, próximo do Complexo Penitenciário Lemos Brito, e na região de Valéria também foram atingidos por deslizamentos. Ninguém ficou ferido nessas ocorrências.

Um desses deslizamentos atingiu parte do prédio da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador) , no Vale dos Barris. Informações preliminares apontam que ao menos dois veículos que estavam no local ficaram soterrados. A Codesal foi acionada, esteve no local, fez vistoria e isolou o local.

Por causa do grande volume de chuva que atingiu Salvador, alguns bairros registraram alagamentos como no Largo da Calçada, Barra, Avenida Centenário e Itapuã.

Confira um registro feito na Barro Reis, que mostra a rua completamente alagada.





No Bom Juá, moradores tentaram salvar uma geladeira arrastada pela água.





