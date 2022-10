Tentativa de furto causa confusão em Shopping

Uma tentativa de furto, na manhã desta sexta-feira, 28, causou tumulto no Shopping da Bahia. A ação aconteceu na farmácia Drogasil, situada no térreo do centro comercial.

Segundo as informações da assessoria de comunicação do shopping, um cliente identificou a tentativa de furto dentro da loja. A equipe de prevenção então abordou o suspeito, que devolveu os itens furtados. Clientes chegaram a relatar luta corporal entre o homem e o funcionário, o que não foi confirmado pelo shopping.

Ainda conforme o shopping, representantes da loja procuraram a equipe de segurança, que localizou o indivíduo. Já ao lado de fora, ao perceber que estava sendo monitorado, o homem saiu do shopping e atirou pedras na equipe de segurança que acompanhava a ocorrência.

O empreendimento ainda informou que a equipe de segurança estava em ronda quando a ação criminosa teria se iniciado e por isso não estava no local.

As imagens estão sendo encaminhadas às autoridades policiais para investigação.