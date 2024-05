Terapia com células-tronco é realizada de forma pioneira em Salvador | A TARDE

Uma nova terapia com células-tronco para fístula perianal foi realizada de forma pioneira, nesta quarta-feira, 8, no centro cirúrgico do Hospital Santa Izabel, no bairro de Nazaré, em Salvador.

O procedimento foi coordenado pelo cirurgião Ramon Mendes. A equipe médica retirou o tecido de gordura da paciente por meio de uma lipoaspiração e separou as células mesenquimais que foram implantadas ao redor do trajeto fistuloso.

“A grande vantagem dessa técnica é não causar dado a musculatura anal, o que ocorre muito nos procedimentos convencionais”, afirmou Ramon Mendes.

O uso de células tronco, acrescentou o especialista, favorece a melhor cicatrização e uma menor inflamação, possibilitando ao paciente ter uma recuperação mais rápida e um retorno mais precoce as suas atividades habituais.

O procedimento foi considerado muito bem-sucedido. Ele pode ser realizado em hospital dia com alta no mesmo dia.

Publicações relacionadas