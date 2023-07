Terceirizados da Coelba fazem protesto por falta de pagamento

O Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira no Estado da Bahia paralisou atividades na Floripark, empresa terceirizada que presta serviços à Coelba. Os terceirizados alegam que a empresa atrasa pagamento de salários, alimentação e transporte.

Além disso, eles também afirmam que a Floripark não está recolhendo FGTS e INSS, e deu aviso prévio aos funcionários. As reinvidicações aconteceram em protesto no bairro de Narandiba, em Salvador.

Em nota, a concessionária de energia disse que não existem pendências financeiras da distribuidora com a empresa contratada.

O órgão ainda afirma que a responsabilidade das obrigações trabalhistas cabe à prestadora de serviços, mas que ainda assim está adotando todas as medidas jurídicas para que a empresa cumpra com as obrigações contratuais assumidas.

null Reprodução | Redes Sociais