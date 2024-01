Terminais e rodoviária de Salvador registram movimento intenso | A TARDE

Grandes filas foram registradas na Travessia Salvador-Mar Grande, no sistema Ferry-Boat e no Terminal Rodoviário de Salvador, na manhã desta terça-feira, 26. Baianos e turistas estão se preparando para celebrar o Ano Novo na ilha ou em cidades do interior do estado.

De acordo com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba), além dos 540 fixos, 500 horários extras foram disponibilizados para diferentes destinos saindo de Salvador. Para fazer uma viagem mais tranquila, o órgão orienta que o passageiro faça a compra com antecedência, pela internet.

Com embarques acontecendo a cada 30 minutos, a Travessia Salvador-Mar Grande registrou intensa fila nesta manhã. O sistema está funcionando com seis embarcações, com mais quatro em stand by, em caso de necessidade.

O ferry-boat está funcionando com serviço especial até o dia 3 de janeiro. Neste período, cinco embarcações estarão disponíveis para os usuários. Viagens extras também podem acontecer, se tiver demanda.

Nesta terça-feira, 26, não há filas para pedestres no sistema ferry-boat, mas para veículos, existe tempo de espera tanto em Bom Despacho, quanto em São Joaquim.