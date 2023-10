Terminal Náutico da Bahia tem maior movimento neste sábado | A TARDE

O Terminal Náutico da Bahia apresentou neste sábado, 7, bom movimento de embarque, principalmente para quem vai fazer a Travessia Salvador-Mar Grande para passar o final de semana na Ilha de Itaparica. Oito embarcações estão à disposição para fazer o tráfego.

Apesar do grande fluxo de passageiros no Terminal Náutico, não há fila para embarque, no momento.

Os horários de saída ocorrem dentro da grade normal, de meia em meia hora, nos dois terminais. Mas sempre que o fluxo de passageiros crescer, são feitas saídas extras. Hoje o último horário saindo de Salvador será às 19h30. De Mar Grande, a última saída está programada para as 18h.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo também registra bom movimento de passageiros. Os catamarãs vão deixar o Terminal Náutico às 9h, 10h30, 13h e 14h30. As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico. De Morro de São Paulo para Salvador, as saídas são às 9h, 11h30, 13h30 e 15h.

As escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos começaram a sair do Terminal Náutico, às 8h. O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30m. A tarifa do passeio é R$ 100 por pessoa.