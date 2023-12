Terminam nesta semana as matrículas para creches rede municipal | A TARDE

O prazo de cadastro de crianças em creches da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2024 será encerrado na sexta-feira, 22, em Salvador. O prazo é válido para crianças de 2 a 5 anos.

De acordo com a prefeitura, a matrícula infantil é apenas para as famílias que não têm crianças matriculadas na unidade e querem garantir uma vaga. Os pequenos já matriculados na rede municipal não precisam fazer o cadastro.

As inscrições podem ser feitas em qualquer escola e creche municipal ou pelo site. Para efetuar o cadastro, é preciso: CPF do responsável; Certidão de nascimento da criança; Comprovante de prioridade (caso a criança possua alguma deficiência ou necessidade especial); Comprovante de benefício do programa Bolsa Família/Auxílio Brasil ou Benefício de Prestação Continuada (BPC), caso haja.

Além disso, a criança deve residir em Salvador ou nas Ilhas de Maré, Bom Jesus e dos Frades. A confirmação da matrícula será entre 3 a 8 de janeiro de 2024, na unidade de ensino onde o inscrito foi sorteado.

Educação para Jovens e Adultos

As inscrições também terminam nesta sexta para quem deseja retomar os estudos podem se inscrever no programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Rede Municipal de Ensino de Salvador através do site ou presencialmente nas escolas.

São ofertadas vagas nas etapas I A IV, que equivalem a alfabetização até o 9º ano do ensino fundamental.

Nesse caso, os documentos obrigatórios são: RG E CPF do estudante; Endereço de referência; Comprovante de escolaridade anterior.

No caso dos alunos menores de 18 anos, é preciso apresentar RG e CPF do adulto responsável .